В Кыштыме в детском саду работал ранее судимый мужчина Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество 0 В ходе проверки по соблюдению безопасных условий пребывания детей в дошкольных и образовательных учреждениях прокуратура Кыштыма выявила, что в одном из детских садов работал мужчина, который ранее подвергался уголовному преследованию за совершение преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Кроме того, к педагогической и трудовой деятельности в других образовательных учреждениях были допущены трое работников, не имеющих справок об отсутствии или наличии судимости. – По итогам проверки начальнику управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, – сказала сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Динара Кашапова. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются работники, имеющие судимость. Такие требования распространяются на весь персонал в сфере образования, в том числе административно-управленческий, технический и вспомогательный. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить