В Кыштыме в детском саду работал ранее судимый мужчина

Автор: КР от Сегодня, 16:38 Категория: Общество

В ходе проверки по соблюдению безопасных условий пребывания детей в дошкольных и образовательных учреждениях прокуратура Кыштыма выявила, что в одном из детских садов работал мужчина, который ранее подвергался уголовному преследованию за совершение преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.

Кроме того, к педагогической и трудовой деятельности в других образовательных учреждениях были допущены трое работников, не имеющих справок об отсутствии или наличии судимости.

– По итогам проверки начальнику управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, – сказала сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Динара Кашапова.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются работники, имеющие судимость.

Такие требования распространяются на весь персонал в сфере образования, в том числе административно-управленческий, технический и вспомогательный.