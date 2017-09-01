В Кыштыме все школы и детские сады оснастят дополнительными камерами видеонаблюдения

Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Общество

Правда, такое решение было принято только после того, как была проведена прокурорская проверка в образовательных учреждениях Кыштымского округа. В преддверии нового учебного года помощник прокурора города Динара Кашапова побывала в четырёх школах и некоторых детсадах.

Далеко не все они соответствуют требованиям безопасности. В частности, здания должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения по всему периметру. Однако в некоторых школах и детских садах система слежения установлена только на входных группах. А где-то камер и вовсе нет.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушения законодательства директорам школ, а также начальнику управления по делам образования Светлане Попинако.

– В ближайшее время все школы и детские сады будут оборудованы камерами видеонаблюдения по всему периметру зданий, – сказала сайту «КР» Светлана Павловна. – Некоторые школы соответствуют этим требованиям, но работа по обеспечению безопасности предстоит ещё большая. На территории Кыштымского округа 13 школ и 17 детских садов.

Глава округа Людмила Шеболаева выделила из местного бюджета более двух миллионов рублей на оснащение учреждений образования необходимой техникой. Камеры видеонаблюдения будут работать в круглосуточном режиме, а записи храниться в течение месяца.