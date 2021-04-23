Житель Кыштыма, устроивший поджог на АЗС, находится в больнице с травмами

Вчера, 08:33 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 25 апреля неизвестный устроил поджог на автозаправочной станции «Агат», что на улице К. Либкнехта.

Сам злоумышленник получил ожоги и был задержан очевидцами происшествия. Как стало известно «Кыштымскому рабочему», поджигатель – молодой человек тридцати лет. У него кыштымские медики диагностировали около 20 процентов ожогов тела. Пламя обожгло лицо, кисти рук, туловище.

Сегодня будет решаться вопрос о направлении пациента в ожоговый центр Челябинска.