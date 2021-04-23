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В Кыштыме мужчина устроил поджог на автозаправочной станции

Вчера, 08:20 Категория: Происшествия
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Инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 апреля на территории АЗС «Агат», расположенной на улице К. Либкнехта.

 

Как видно на записях с камер видеонаблюдения АЗС, неизвестный совершил поджог газового оборудования. Сам злоумышленник получил ожоги и был задержан очевидцами происшествия.

 

В пожарно-спасательной части № 38 пока отказываются давать какие-либо комментарии по данному случаю. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Теги: Кыштым АЗС поджог

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