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Пожар на полигоне ТБО ликвидирован. Одна из версий – намеренный поджог

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Экология

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Как уже сообщалось на нашем сайте, сегодня ночью, а затем ещё и утром пожарные тушили возгорание на городском полигоне ТБО. По словам финансового директора ООО «Спецсервис» Виктора Вшивцева, информация о том, что её подожгли обитающие там бомжи, неверна. Посторонним на территорию полигона вход воспрещён.

 

– Вчера около половины десятого вечера мне сообщили о том, что кто-то совершил поджог, – сказал сайту «КР» Вшивцев. – Пожарные потушили возгорание, но в три часа ночи случился второй поджог.

 

Огнеборцы приехали снова, сбили пламя, однако в восемь утра оно вновь появилось, и бойцы 117-й пожарной части в очередной раз вернулись. После того, как они потушили пожар, на полигон выехала спецтехника – бульдозер, фронтальный погрузчик и самосвал. Зона возгорания будет отсыпана песком.

 

Как сказал сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа, начальник управления гражданской защиты населения Пётр Мошкин, ситуация полностью контролируемая, угрозы распространения огня и дыма нет. «Спецсервису» предписано обеспечить защиту объекта от проникновения посторонних лиц.

 

Руководство «Спецсервиса» уверено, что это был преднамеренный поджог. Об этом уже заявлено в полицию.

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