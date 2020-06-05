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Жителя Кыштыма доставили в ожоговый центр Челябинска на вертолёте санитарной авиации

Вчера, 15:06 Категория: Медицина
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 Фото Никиты Сафонова, "

Как уже сообщалось на сайте «КР», пожар произошёл вчера вечером в частной пивоварне на улице Нязепетровской в Кыштыме. По предварительной версии причиной стал взрыв газового баллона.


Хозяин пивоварни с ожогами третьей и четвёртой степени 20 процентов тела был направлен в реанимационное отделение кыштымской городской больницы.

 

 

Как сказал сайту «КР» главный врач городской больницы Игорь Усков, пострадавшего мужчину решено отправить на продолжение лечения в ожоговый центр города Челябинска. Сегодня в 13:30 за ним прилетел специально оборудованный вертолёт.

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Теги: Кыштым Санавиация городская больница ожог

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