Жителя Кыштыма доставили в ожоговый центр Челябинска на вертолёте санитарной авиации

Вчера, 15:06 Категория: Медицина

1 717

0

Фото Никиты Сафонова, "

Как уже сообщалось на сайте «КР», пожар произошёл вчера вечером в частной пивоварне на улице Нязепетровской в Кыштыме. По предварительной версии причиной стал взрыв газового баллона.



Хозяин пивоварни с ожогами третьей и четвёртой степени 20 процентов тела был направлен в реанимационное отделение кыштымской городской больницы.

Как сказал сайту «КР» главный врач городской больницы Игорь Усков, пострадавшего мужчину решено отправить на продолжение лечения в ожоговый центр города Челябинска. Сегодня в 13:30 за ним прилетел специально оборудованный вертолёт.