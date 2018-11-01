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В Кыштыме задержан подозреваемый в нападении на продавца магазина

Автор: КР от Вчера, 09:57 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на нашем сайте, вечером 8 ноября неизвестный нанёс более десяти ударов ножом продавцу магазина «Фарт», расположенного в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Женщину прооперировали в кыштымской горбольнице. Уголовное дело по факту покушения на убийство возбудили в следственном отделе по городу Кыштыму.

 

– Подозреваемый задержан вчера, сейчас он находится в отделе полиции, – сообщил сайту «КР» и. о. начальника этого отдела Илья Атаманюк. – Это местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

 

По словам следователей, мужчина признался, что хотел ограбить торговую точку, но испугался, когда продавец закричала, и накинулся на неё с ножом. Свою вину он признаёт.

 

По некоторым данным, на преступление злоумышленник пошёл с сообщником.

 

Что касается пострадавшей, то её состояние стабилизировалось. Сегодня её должны перевести из реанимации в отделение хирургии.


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