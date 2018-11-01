В Кыштыме задержан подозреваемый в нападении на продавца магазина Автор: КР от Вчера, 09:57 Категория: Происшествия 0 Как уже сообщалось на нашем сайте, вечером 8 ноября неизвестный нанёс более десяти ударов ножом продавцу магазина «Фарт», расположенного в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Женщину прооперировали в кыштымской горбольнице. Уголовное дело по факту покушения на убийство возбудили в следственном отделе по городу Кыштыму. – Подозреваемый задержан вчера, сейчас он находится в отделе полиции, – сообщил сайту «КР» и. о. начальника этого отдела Илья Атаманюк. – Это местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. По словам следователей, мужчина признался, что хотел ограбить торговую точку, но испугался, когда продавец закричала, и накинулся на неё с ножом. Свою вину он признаёт. По некоторым данным, на преступление злоумышленник пошёл с сообщником. Что касается пострадавшей, то её состояние стабилизировалось. Сегодня её должны перевести из реанимации в отделение хирургии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить