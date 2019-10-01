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В Кыштыме стирка белья обернулась пожаром

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Происшествия

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ФОТО МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

 

 

Вчера в 13 часов 53 минуты на пульт дежурного пожарно-спасательной части № 38 поступило сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже на улице  Карла Либкнехта, 172. На место происшествия выехали три пожарных автоцистерны.

 

Для того, чтобы попасть в квартиру, огнеборцы вскрыли входную дверь. В это же время группа газодымозащитников по автолестнице проникла внутрь через окно. Комнаты были объяты густым дымом.

 

 

Очаг возгорания обнаружили в ванной комнате. Дома в этот момент никого не было. Выяснилось, что жильцы  оставили включённой стиральную машину и ушли. Именно она и загорелась в их отсутствие.

 

 

Ущерб от пожара устанавливается.


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