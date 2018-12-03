В Кыштыме разыскивают мужчину, ограбившего автозаправочную станцию Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Происшествия 0 Неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил имущество работника газовой автозаправочной станции, которая находится на улице Станционная, 1а в районе абразивного завода. Это произошло первого декабря в 4 часа 10 минут утра. – Разыскивается мужчина в возрасте 40-45 лет, рост 180 см, среднего телосложения, славянской внешности. Был одет в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрную шапку, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – У подозреваемого правая или левая бровь рассечена и заклеена пластырем. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Очевидцев происшествия или опознавших по описанию мужчину просят позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 4-46-61, 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить