В Кыштыме разыскивают мужчину, ограбившего автозаправочную станцию

Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Происшествия

Неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил имущество работника газовой автозаправочной станции, которая находится на улице Станционная, 1а в районе абразивного завода. Это произошло первого декабря в 4 часа 10 минут утра.

– Разыскивается мужчина в возрасте 40-45 лет, рост 180 см, среднего телосложения, славянской внешности. Был одет в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрную шапку, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – У подозреваемого правая или левая бровь рассечена и заклеена пластырем.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очевидцев происшествия или опознавших по описанию мужчину просят позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 4-46-61, 02.