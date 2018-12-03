» » В Кыштыме разыскивают мужчину, ограбившего автозаправочную станцию

В Кыштыме разыскивают мужчину, ограбившего автозаправочную станцию

Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил имущество работника газовой автозаправочной станции, которая находится на улице Станционная, 1а в районе абразивного завода. Это произошло первого декабря в 4 часа 10 минут утра.

 

– Разыскивается мужчина в возрасте 40-45 лет, рост 180 см, среднего телосложения, славянской внешности. Был одет в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрную шапку, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – У подозреваемого правая или левая бровь рассечена и заклеена пластырем.

 

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Очевидцев происшествия или опознавших по описанию мужчину просят позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 4-46-61, 02.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter