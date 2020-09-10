В Центре занятости населения Кыштыма рассказали о самых востребованных специальностях Вчера, 13:30

Южноуральские туристы полетят в Египет, Мальдивы и Арабские Эмираты Вчера, 13:00

В Кыштыме в результате пожара пострадал мужчина Вчера, 12:42

В Кыштыме дочь ветерана Великой Отечественной войны, погибшего на фронте, через суд установила факт родства с отцом Вчера, 11:21

Каждый третий абонент «Уралэнергосбыт» получит квитанцию с пометкой о задолженности Вчера, 11:00

В Кыштыме мошенники пытаются продать фильтры под видом благотворительной помощи от РМК Вчера, 10:01

Людмила Шеболаева освободила от занимаемой должности служащего, отвечающего за ЖКХ Вчера, 09:20

В Кыштыме пять водителей-родителей поплатятся штрафом за нарушение правил перевозки детей Вчера, 09:05

«Прямой линии» с Владимиром Путиным в этом году не будет Вчера, 09:00

В Кыштыме во время выборной кампании отдел по вопросам миграции будет работать по особому графику Вчера, 08:53

В Кыштыме начался капитальный ремонт детского отделения больницы Вчера, 08:00

На избирательных участках в Кыштыме можно будет сделать прививку от гриппа Вчера, 07:30