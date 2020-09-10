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В Кыштыме в результате пожара пострадал мужчина

Вчера, 12:42 Категория: Происшествия
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Фото из группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" 

Как сообщил сайту «КР» диспетчер пожарно-спасательной части №38, в понедельник, 7 сентября, в 20:35 произошло возгорание в квартире на улице Чернышевского, 5.

На место пожара выехали три единицы техники. В 20:50 возгорание было ликвидировано.

В результате происшествия мужчина, 1949 года рождения, проживающий по указанному адресу, получил ожоги головы и тела, ожог дыхательных путей и отравление угарным газом.

Также в результате пожара была повреждена внутренняя отделка квартиры и личное имущество.

По факту происшествия проводится проверка.

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Теги: Кыштым Пожар

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