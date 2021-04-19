В полиции Кыштыма возбуждено очередное уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковского счёта

19-04-2021, 08:49 Категория: Происшествия

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Один из распространённых способов обмана, которым пользуются мошенники, является взлом аккаунта друга в социальных сетях. Большинство граждан и не подозревают, что от имени их знакомого пишет посторонний человек. С подобной ситуацией столкнулась жительница Кыштыма 1953 года рождения.



В социальной сети от её знакомой пришло сообщение, в котором содержалась информация о том, что пенсионерам ежегодно положена некая выплата и она может помочь её получить. Для этого «знакомая» попросила сфотографировать банковскую карту женщины с двух сторон.



Затем доверчивая жительница нашего города должна была сообщить «подруге» шестизначный код, который должен был прийти в смс. Однако поскольку банковская карта не была привязана к номеру телефону, данный код не был направлен.



Потерпевшая решила позвонить своей подруге, чтобы уточнить информацию, но та сообщила, что её аккаунт в социальной сети «взломали» мошенники.



Спустя время женщина узнала, что с её карты было списано более пяти тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

