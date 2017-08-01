Жителя Кыштыма мошенник лишил зарплаты

Автор: КР от Вчера, 12:12 Категория: Происшествия

Местный житель 1986 года рождения, как обычно, получил свои заработанные десять тысяч рублей на банковскую карту. Однако ночью с неё неожиданно было списано сначала 3800 рублей, а затем ещё 4200. Причём за всеми движениями денежных средств их владелец проследил, что называется, в режиме онлайн.

Его карта была подключена к мобильному банку, и в обоих случаях, когда с неё исчезали деньги, на его сотовый телефон приходило соответствующее сообщение. Оба раза переводы были сделаны на один и тот же номер банковской карты.

Спустя какое-то время мошенники с помощью карты пострадавшего пополнили баланс его же мобильного телефона. Сначала на 500, а потом ещё на 880 рублей. Но вскоре и эти деньги исчезли.

Таким же образом после этого был переведён и последний транш размером в 1480 рублей. Всего ушлые злоумышленники украли у кыштымца 10850 рублей.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, наутро мужчина обратился в отделение банка, выдавшего ему карту. Однако там ему ничем не помогли. Сегодня по факту хищения денежных средств будет возбуждено уголовное дело.

С начала года в кыштымскую полицию поступило девять сообщений о мошенничествах с банковскими картами.