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Бывший замначальника кыштымской полиции отправлен под домашний арест

Сегодня, 12:57 Категория: Происшествия
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Подполковнику полиции Роману Войщеву, начальнику отдела полиции по Каслинскому району, предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, при выплате премий подчинённым он забирал у них часть денег.

 

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, Войщев был задержан 10 марта. 12 марта следствие обратилось в Каслинский городской суд с ходатайством о заключении подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями под стражу. Судя по материалам уголовного дела, в декабре 2020 года обвиняемый забрал у подчинённых не менее 114 тысяч рублей из начисленных им премий. Преступление выявили сотрудники областного управления ФСБ.

                          

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая 2021 года.

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Теги: Полици Касли Кыштым Роман Войщев суд домашний арест

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