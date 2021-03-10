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Бывший заместитель начальника кыштымской полиции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Вчера, 08:37 Категория: Происшествия
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Вчера, 9 марта, в Каслинском районе следственным отделом Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами ОМВД района. Подозреваемым стал начальник отдела, в прошлом – заместитель начальника кыштымской полиции Роман Войщев.

По данным следствия, в декабре прошлого года руководство Каслинского отдела полиции издало незаконное распоряжение о выдаче премии в 100 тысяч рублей сотрудникам. При этом часть денежных средств требовалось вернуть на нужды отдела полиции.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела МВД Романа Войщева. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД региона, нарушения были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Роман Войщев и один из его подчинённых отстранены от службы.

Ранее Войщев занимал должность замначальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».

 

Он родился 17 октября 1971 года в городе Кыштыме. В 2002 году окончил Челябинский юридический институт МВД России, в 2012 году – Академию управления внутренних дел в Москве, имеет большой опыт руководящей работы. Службу начал с должности милиционера изолятора временного содержания, затем работал дознавателем, старшим оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, начальником дежурной части, начальником штаба. С 2007 года приступил к службе в должности заместителя начальника отдела полиции по Кыштымскому городскому округу. В 2016 году возглавил отдел полиции в соседнем Каслинском районе.

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Теги: Каслинский район Кыштым полиция уголовное дело служебные полномочия Роман Войщев

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