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В Кыштыме задержан мужчина, совершивший серию краж в садах

Сегодня, 11:02 Категория: Общество
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Сотрудники отдела уголовного розыска кыштымской полиции задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из различных садоводческих товариществ.


По версии следствия, с декабря прошлого года по апрель 2020 года ранее судимый житель Кыштыма проникал на чужие участки. С помощью лома повреждал замки на постройках и похищал имущество. Чаще всего забирал с собой электроинструменты и изделия из металла. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.


В отношении мужчины возбуждено 10 уголовных дел по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. При этом он уже возместил ущерб в размере 60 тысяч рублей.

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Теги: Кыштым кражи в СНТ отдел уголовного розыска

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