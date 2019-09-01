В Кыштыме задержан мужчина, проникший ночью в чужой дом Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: Происшествия 0 Неоднократно судимый житель Кыштыма проник ночью в дом на улице 1-й Корундовой. Чтобы попасть внутрь, он умудрился разобрать стеклопакет. Дома никого не оказалось. Мужчина прихватил с собой электропилу, шуруповёрт, набор гаечных ключей и 40-метровый кабель. Полицейские оперативно задержали ночного вора. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. – Ущерб составил 7500 рублей, но сумма владельцу имущества возмещена частично, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 – кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище. Материалы дела переданы в суд. Санкция статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа до 80 тысяч рублей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить