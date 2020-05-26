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Житель Кыштыма украл у своей знакомой золотые изделия и цифровую технику

Сегодня, 09:49 Категория: Происшествия
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Житель Кыштыма похитил из квартиры своей знакомой золотые изделия и цифровой фотоаппарат на общую сумму 130 тысяч рублей.

 

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый и официально нигде не работающий молодой человек.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, похищенное мужчина сдал в один из ломбардов, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. В настоящее время полицейские готовят необходимую документацию для изъятия ворованных вещей из ломбарда.

 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Кыштымец находится под подпиской о невыезде.

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Теги: Кыштым полиция кража золото ломбард

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