В исправительной колонии строгого режима в Кыштыме отбывает срок осуждённый, который помогал мигрантам незаконно попасть в Россию

Вчера, 16:27 Категория: Происшествия

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Об этом сегодня сообщил сайт 31TV.RU. По данным силовиков, мужчину ещё в 2018 году признали виновным по статье «Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Тогда он входил в состав этнической трансграничной преступной группировки, которая специализировалась на организации незаконного въезда иностранцев на территорию нашей страны. Причём банда умудрялась обходить установленные пункты пропуска через границу. Причастных задержали и одного из фигурантов отправили на три года и 9 месяцев в колонию Кыштыма.

По данным ГУФСИН России по Челябинской области, осуждённый, находясь за решёткой, от своих преступных намерений не отказался и хотел после освобождения продолжить незаконно перевозить мигрантов в Россию. Конвоиры доложили о криминальных планах в ФСБ.

В итоге осуждённого снова задержали. И вынесли ему официальное предостережение. А также решили выдворить из страны и больше не пускать.