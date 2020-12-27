В Кыштыме последние дни уходящего года выдались горячими для пожарных

Сегодня, 09:22 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на нашем сайте, сегодня около пяти часов утра автоцистерны выехали на тушение пожара на пилораме в ООО «Кыштымский лес».

А вчера в девятом часу огнеборцы тушили пожар на улице Спартака. Во дворе дома № 61 горела баня. Люди не пострадали. А вот стены и кровля постройки оказались серьёзно повреждены огнём. По предварительной версии, ЧП произошло из-за перекала печи.

В минувшее воскресенье, 27 декабря, горел жилой дом на улице Комарова, 98. Огонь «прошёлся» по кровле на площади 40 квадратных метров, стенам, уничтожил часть мебели. Пожар на улице Комарова случился из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.