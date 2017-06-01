В Кыштыме огнеборцы тушили баню и гараж
Автор: КР от Сегодня, 08:44 Категория: Происшествия
Вчера в 22:19 кыштымские огнеборцы тушили пожар на улице Луговая, 1. Горели баня и гараж.
Как сказал сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов, была реальная угроза того, что огонь перекинется на жилой дом.
– Огнём уничтожены крыша и потолочные перекрытия и в бане, и в гараже, – говорит Раскостов. – Сгорело также около трёх кубометров дров.
По предварительной версии, причиной пожара стал перекал печи в бане. Обошлось без пострадавших. С начала года в Кыштымском городском округе зарегистрировано 30 пожаров. За этот же период прошлого года – 27.
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