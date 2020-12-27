В Кыштыме загорелась пилорама одного из предприятий города

Сегодня, 08:51 Категория: Происшествия

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Сегодня около пяти часов утра в пожарную часть № 38 поступило сообщение о пожаре на пилораме, принадлежащей ООО «Кыштымский лес».

Как сообщили сайту «КР» в этой пожарной части, на место незамедлительно выехали автоцистерны из пожарных частей № 38, № 117, №118, а также из Каслей и Карабаша.

В настоящее время огнеборцы всё ещё находятся на месте пожара. Огонь уничтожил оборудование, пиломатериал. Предварительная причина возгорания устанавливается, однако не исключено, что это мог быть поджог.