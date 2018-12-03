Утро в Кыштыме началось с пожара в частном секторе

Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Происшествия

В эти минуты бойцы 38-й и 117-й пожарных частей заканчивают тушить деревянный дом на улице Красной Звезды, 48. О пожаре на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили соседи погорельцев в половине девятого утра.

– Хозяева, жители нашего города, используют этот дом как дачу – в момент возгорания там их не было, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Причина пожара устанавливается. На месте работает специалист отдела надзорной деятельности № 16.

Огнеборцам потребовалось около часа, чтобы сбить пламя. Огонь уничтожил почти всю кровлю дома, а также крыши надворных построек. Стоящий во дворе автомобиль не пострадал. Угрозы для соседних домов не было.