Утро в Кыштыме началось с пожара в частном секторе Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Происшествия 0 В эти минуты бойцы 38-й и 117-й пожарных частей заканчивают тушить деревянный дом на улице Красной Звезды, 48. О пожаре на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили соседи погорельцев в половине девятого утра. – Хозяева, жители нашего города, используют этот дом как дачу – в момент возгорания там их не было, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Причина пожара устанавливается. На месте работает специалист отдела надзорной деятельности № 16. Огнеборцам потребовалось около часа, чтобы сбить пламя. Огонь уничтожил почти всю кровлю дома, а также крыши надворных построек. Стоящий во дворе автомобиль не пострадал. Угрозы для соседних домов не было. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить