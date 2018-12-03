В Кыштыме от пожара пострадал ещё один частный дом Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Происшествия 0 Вчера в девятом часу вечера в пожарную службу поступило сообщение о возгорании на улице Пушкина, 122. На место выехали подразделения пожарных частей № 38 и 117. Предварительные причины возгорания – неосторожное обращение с огнём или неправильная эксплуатация печи. Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, огонь повредил надворные постройки, веранду и кровлю. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Несмотря на повреждения, дом оценивается как пригодный для проживания. Он принадлежит пенсионеру, который и проживает в нём один. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить