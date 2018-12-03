В Кыштыме от пожара пострадал ещё один частный дом

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Городская афиша

19 декабря 2018 года

В центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина до 13 января проходит фотовыставка «Поймай момент» при участии фотографов Снежинска.

10:00 – 18:00

21 декабря 2018 года

В станции юных туристов «Странник» (улица Садовая, 2) в рамках проекта «Бюро «УСАДЬБА» состоится лекция, посвящённая истории печного отопления. На встрече расскажут и покажут, как работает русская печь.

17:30

25 декабря 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт новогоднее представление для детей «Шрек, осёл и Новый год». Телефон кассы: 5-52-18.

11:00, 13:00, 16:00, 19:00

27 декабря 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт новогоднее представление для детей «Шрек, осёл и Новый год». Телефон кассы: 5-52-18.

12:00, 14:00

28 декабря 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт новогоднее представление для детей «Шрек, осёл и Новый год». Телефон кассы: 5-52-18.

11:00, 13:00