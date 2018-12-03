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В Кыштыме от пожара пострадал ещё один частный дом

Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Происшествия

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Вчера в девятом часу вечера в пожарную службу поступило сообщение о возгорании на улице Пушкина, 122. На место выехали подразделения пожарных частей № 38 и 117.

 

Предварительные причины возгорания – неосторожное обращение с огнём или неправильная эксплуатация печи.

 

Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, огонь повредил надворные постройки, веранду и кровлю. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

 

Несмотря на повреждения, дом оценивается как пригодный для проживания. Он принадлежит пенсионеру, который и проживает в нём один.


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