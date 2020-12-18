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В Кыштыме автовладелец вернулся за своей машиной спустя три года, но её уже и след простыл

Сегодня, 12:29 Категория: Происшествия
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Необычное преступление расследуют кыштымские полицейские.

 

В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» с заявлением о краже автомобиля обратился житель нашего города. По его словам, ещё три года назад он припарковал свою «шестёрку» возле одного из домов на улице 2-ой Пионерской. Мужчина долгое время не появлялся по данному адресу, а когда недавно вернулся, то обнаружил, что его машины на месте нет.

 

Потерпевший обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

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Теги: Кыштым полиция кража автомобиль

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