В Кыштыме автовладелец вернулся за своей машиной спустя три года, но её уже и след простыл
Сегодня, 12:29 Категория: Происшествия
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Необычное преступление расследуют кыштымские полицейские.
В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» с заявлением о краже автомобиля обратился житель нашего города. По его словам, ещё три года назад он припарковал свою «шестёрку» возле одного из домов на улице 2-ой Пионерской. Мужчина долгое время не появлялся по данному адресу, а когда недавно вернулся, то обнаружил, что его машины на месте нет.
Потерпевший обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.