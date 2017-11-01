В Кыштыме за одну ночь были обворованы два автомобиля

Автор: КР от Сегодня, 12:53 Категория: Происшествия

Житель одного из частных домов на улице Металлургов припарковал свою «Волгу» у ворот. Посчитав, что под окнами она будет в полной безопасности, 47-летний автовладелец не стал закрывать дверцы машины на замки.

А утром, собравшись на работу, обнаружил, что в салоне «Волги» полный беспорядок. А из бардачка пропал навигатор «Леново» стоимостью в три тысячи рублей.

Той же ночью на улице Горелова в необорудованной сигнализацией «Деу Нексиа» неизвестные сломали замки и умыкнули музыкальный плеер. Хозяин машины оценил ущерб в полторы тысячи рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по обоим случаям проводится проверка.