В Кыштыме огородные воры позарились даже на подсолнух

Автор: КР от Вчера, 12:48 Категория: Происшествия

В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний житель нашего города. По его словам, в ночь на минувшую субботу кто-то наведался в его частный дом на улице Крестьянской, который семья держит под дачу. Непрошеные гости перелезли через забор и поорудовали во дворе и в огороде.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, воры выкопали 20 кустов картофеля и аккуратно срезали вилок капусты и подсолнух. Кроме того, они открутили от велосипеда сиденье. Владелец дома оценил ущерб в полторы тысячи рублей.

По данному факту ведётся проверка.