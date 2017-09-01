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В Кыштыме огородные воры позарились даже на подсолнух

Автор: КР от Вчера, 12:48 Категория: Происшествия

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В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний житель нашего города. По его словам, в ночь на минувшую субботу кто-то наведался в его частный дом на улице Крестьянской, который семья держит под дачу. Непрошеные гости перелезли через забор и поорудовали во дворе и в огороде.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, воры выкопали 20 кустов картофеля и аккуратно срезали вилок капусты и подсолнух. Кроме того, они открутили от велосипеда сиденье. Владелец дома оценил ущерб в полторы тысячи рублей.

 

По данному факту ведётся проверка.

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