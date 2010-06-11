Сотовый телефон жителя Кыштыма самостоятельно запечатлел того, кто пытался разблокировать его после пропажи

Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Происшествия

С таким курьёзным случаем кыштымские полицейские столкнулись впервые. С заявлением о краже к ним обратился житель нашего города. По его словам, ещё в День города, который праздновался 10 июня, он потерял сотовый телефон. И только несколько ней назад на его электронный адрес с того самого мобильника пришло сообщение: «Ваш телефон пытались разблокировать». А ниже – фотография того, кто пытался это сделать.

– На сотовом была установлена специальная программа, которая при попытке разблокировки телефона автоматически фотографирует того, кто в этот момент держит его в руках, – объяснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Житель Кыштыма уже не надеялся найти телефон. Несколько дней назад, когда с телефона ему пришла фотография незнакомого парня, он обратился в полицию. Благодаря качественному снимку оперативникам удалось установить личность того, кто пытался разблокировать телефон. Сейчас он в находится в розыске.

По данному факту проводится проверка.