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Сотовый телефон жителя Кыштыма самостоятельно запечатлел того, кто пытался разблокировать его после пропажи

Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Происшествия

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С таким курьёзным случаем кыштымские полицейские столкнулись впервые. С заявлением о краже к ним обратился житель нашего города. По его словам, ещё в День города, который праздновался 10 июня, он потерял сотовый телефон. И только несколько ней назад на его электронный адрес с того самого мобильника пришло сообщение: «Ваш телефон пытались разблокировать». А ниже – фотография того, кто пытался это сделать.

 

– На сотовом была установлена специальная программа, которая при попытке разблокировки телефона автоматически фотографирует того, кто в этот момент держит его в руках, – объяснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Житель Кыштыма уже не надеялся найти телефон. Несколько дней назад, когда с телефона ему пришла фотография незнакомого парня, он обратился в полицию. Благодаря качественному снимку оперативникам удалось установить личность того, кто пытался разблокировать телефон. Сейчас он в находится в розыске.

 

По данному факту проводится проверка.

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Надо было фотографию к статье прикрепить - быстрее бы нашли!
 
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