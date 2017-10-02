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В Кыштыме гаражных воров не остановили даже три навесных замка

Автор: КР от Вчера, 11:08 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился 57-летний житель нашего города.

 

С ворот его гаражного бокса в кооперативе «Сигнал» неизвестные сорвали три навесных замка. Из гаража были похищены три комплекта шин, один из которых находился на литых дисках, автомобильные коврики, а также дорогой электроинструмент – дрель и шуруповёрт. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

 

Как сказал сайту «КР» начальник следственного отдела полиции Александр Тепленко, по данному факту проводится проверка. Если кому-то что-либо известно о данном преступлении, просьба сообщить информацию в полицию по номерам 4-46-61, 02.

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