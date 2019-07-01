В Кыштыме задержали подростка сбытчика наркотической продукции Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Происшествия 0 Полиция нашего города направила в следственный отдел по городу Кыштыму материалы для возбуждения уголовных дел. Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по городу Кыштым Виталий Ерцкин, 17-летний подросток являлся сбытчиком наркотиков на территории Кыштымского городского округа. Вчера в отношении подростка было возбуждено два уголовных дела по разным частям статьи 228.1 УК РФ: «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подросток задержан и водворён в изолятор временного содержания отдела полиции города Кыштыма. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить