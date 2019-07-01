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В Кыштыме задержали подростка сбытчика наркотической продукции

Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Происшествия

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Полиция нашего города направила в следственный отдел по городу Кыштыму материалы для возбуждения уголовных дел.

 

Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по городу Кыштым Виталий Ерцкин, 17-летний подросток являлся сбытчиком наркотиков на территории Кыштымского городского округа.

 

Вчера в отношении подростка было возбуждено два уголовных дела по разным частям статьи 228.1 УК РФ: «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

 

Подросток задержан и водворён в изолятор временного содержания отдела полиции города Кыштыма.

 

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.


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