Житель Кыштыма осуждён за кражу и угрозу убийством

Вчера, 23:17 Категория: Происшествия

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По информации прокуратуры города Кыштыма, в марте этого года в ночное время молодой человек, повредив окно, проник в помещение кафе «Шаверма», которое на тот момент находилось на улице Освобождения Урала. Незваный гость стал употреблять напитки и продукты, а также похитил денежные средства.

В момент проникновения в помещение кафе сработала сигнализация. На место прибыла группа быстрого реагирования и полицейские. Ночной визитёр был задержан на месте происшествия. Ущерб от его действий составил 854 рубля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В суде вину он признал, возместил ущерб, принёс извинения собственнику кафе, с согласия которого уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Этот же парень совершил весной ещё одно преступление, но уже – в отношении двух потерпевших. Дети строили шалаш на дереве недалеко от дома осуждённого. Он поднялся на дерево и, демонстрируя нож, угрожал несовершеннолетним убийством.

Один из потерпевших смог по телефону сообщить о случившемся родственникам, которые прибыли на место, предотвратили дальнейшие противоправные действия и вызвали полицию.

Вину в совершении преступления мужчина не признал и утверждал в суде, что потерпевшие и свидетели его оговаривают. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Обязательные работы заключаются в выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.