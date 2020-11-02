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Житель Кыштыма осуждён за кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение

Вчера, 11:52 Категория: Происшествия
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Как сообщает сайту «КР» прокуратура города Кыштыма, в июне этого года житель нашего города 1990 года рождения в дневное время находился в одном из торговых комплексов.

 

Он ходил по торговым залам и выбрал момент, когда продавцы-консультанты были заняты. Мужчина зашёл в гардеробную комнату персонала и похитил сотовый телефон и денежные средства, принадлежащие работникам. Общий ущерб составил 13 600 рублей.

 

После обнаружения кражи работники магазина обратились в полицию. По показаниям свидетелей и видеозаписям с камер наблюдения установлена личность подозреваемого. К моменту задержания он успел распорядиться похищенным.

 

В суде кыштымец признал свою вину, его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд принял во внимание наличие в действиях подсудимого признаков рецидива преступлений, нахождение его в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.

 

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в полном объёме удовлетворены иски о возмещении причинённого ущерба. Осуждённого обязали возместить ущерб всем потерпевшим.

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Теги: Кыштым кража суд прокуратура Кыштыма

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