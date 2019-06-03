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В Кыштыме задержан подросток-наркосбытчик

Автор: КР от Сегодня, 09:52 Категория: Общество

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков кыштымской полиции в ходе оперативно-розыскной работы задержали троих друзей в возрасте от 18 до 20 лет. У двоих из них были обнаружены бумажные свёртки, в которых находилось по 0,5 грамма наркотического вещества. Это оказался спайс.

 

В этот же день полицейские вышли на след наркосбытчика. В районе Нижнего Кыштыма при продаже очередной партии наркотиков, был задержан 17-летний местный житель.

 

Как сообщили в пресс-службе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

В отношении покупателей уже возбудили дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере.

 

Каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.

 

Задержанные нигде не учатся и не работают.

 


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