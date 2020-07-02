В Кыштыме сгорели торговые павильоны. Ущерб составил около трёх миллионов рублей

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В минувшую субботу, 5 июля, в половине восьмого утра в Кыштыме произошёл пожар в торговых павильонах, расположенных на первом этаже дома № 115 на улице Карла Либкнехта. Во время ликвидации возгорания были эвакуированы жители трёх подъездов многоэтажки. Никто не пострадал.



Как сообщил сайту «КР» инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 Владимир Беспалов, по предварительной версии причиной пожара стал аварийный электропровод. Сейчас специалисты испытательной пожарной лаборатории разбираются в случившемся. Ущерб составил около трёх миллионов рублей.

От огня пострадали отделы «Ломбард», «Детская одежда», фотосалон, ателье, праздничное агентство, отделы мебельный и продуктовые, отдел заправки картриджей, оптика и административное помещение. Также незначительно пострадала стена магазина «Магнит Косметик», прилегающая к месту возгорания.

В тушении пожара было задействовано три единицы пожарной техники и 11 огнеборцев.