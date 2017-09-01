В Кыштыме огнеборцы тушили пожар на кладбище

Автор: КР от Сегодня, 08:19 Категория: Происшествия

Вчера в десятом часу на новом кладбище случился пожар. Об этом диспетчеру пожарной части № 38 сообщил мужчина, который проезжал мимо.

По данным пожарной части № 38, огнём уничтожена веранда и навес в сторожке. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное использование открытого огня.

Вскоре в социальной сети «ВКонтакте» некоторые пользователи возмутились тем, что в это самое время железнодорожный переезд якобы был закрыт, и пожарным пришлось стоять в пробке около 20 минут. В пожарной части эту информацию опровергли.

Сейчас дознаватели подсчитывают ущерб и выясняют все обстоятельства происшедшего.