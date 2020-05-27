В Кыштыме сгорел жилой дом

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Фото из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш ВКонтакте.

Вчера около половины восьмого вечера на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о пожаре на улице Свердлова.

По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Пожар начался с хозяйственной постройки, затем огонь быстро распространился на другие постройки и жилой дом.

Огонь уничтожил все строения, в том числе дом, общей площадью 148 квадратных метров, автомобиль. Повреждены два соседних дома и гараж.

На месте ЧП работали два отделения 38-й пожарной части, по одному отделению – из частей № 117 и № 118.

Ущерб от пожара устанавливается, однако предварительно он оценён в полтора миллиона рублей.

Проводится проверка. Травмированных и погибших нет.