В Кыштыме сгорел жилой дом
Сегодня, 08:31 Категория: Происшествия
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Фото из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш ВКонтакте.
Вчера около половины восьмого вечера на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о пожаре на улице Свердлова.
По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Пожар начался с хозяйственной постройки, затем огонь быстро распространился на другие постройки и жилой дом.
Огонь уничтожил все строения, в том числе дом, общей площадью 148 квадратных метров, автомобиль. Повреждены два соседних дома и гараж.
На месте ЧП работали два отделения 38-й пожарной части, по одному отделению – из частей № 117 и № 118.
Ущерб от пожара устанавливается, однако предварительно он оценён в полтора миллиона рублей.
Проводится проверка. Травмированных и погибших нет.