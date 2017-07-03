В Кыштыме сгорела хозяйственная постройка в одном из садов «Калачёвки»

Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Происшествия

Вчера пожарным пришлось выезжать в садоводческое товарищество «Калачёвка». На одном из участков сгорела деревянная хозпостройка. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб составил десять тысяч рублей.

А днём ранее на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступил вызов в дом № 117 на улице Карла Либкнехта. К приезду огнеборцев однокомнатная квартира на первом этаже оказалась сильно задымлена, но с огнём хозяева справились самостоятельно. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Сгорело кресло в комнате и повреждена часть стены. Скорее всего, хозяин квартиры задремал в кресле с непотушенной сигаретой.