В Кыштыме сгорела хозяйственная постройка в одном из садов «Калачёвки»
Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Происшествия
Вчера пожарным пришлось выезжать в садоводческое товарищество «Калачёвка». На одном из участков сгорела деревянная хозпостройка. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб составил десять тысяч рублей.
А днём ранее на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступил вызов в дом № 117 на улице Карла Либкнехта. К приезду огнеборцев однокомнатная квартира на первом этаже оказалась сильно задымлена, но с огнём хозяева справились самостоятельно. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Сгорело кресло в комнате и повреждена часть стены. Скорее всего, хозяин квартиры задремал в кресле с непотушенной сигаретой.
Комментарии
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (9193022937)
Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
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а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
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алешенька , чернобров ! что за палата №6 ? совсем крыша поехала что-ль ? >>>
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Еще есть икона святой великомученицы Екатерины, освященная на мощах, когда впервые состоялось принесение мощей святой в Россию с Синая в 2010 году. Спаси Господи! >>>
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Необходимо поправить. Во втором абзаце текста идет речь об иконе преподобного Моисея Уфимского, уроженца троицкого района, широко почитаемого в Уфе и окрестных местах, скончавшегося в 1982 г., в 2002 >>>
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