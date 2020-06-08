В Кыштыме из-за детской шалости сгорели хозяйственные постройки

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Фото Алёны Гиль.

Вчера, 9 июня, произошло возгорание хозяйственных построек на улице Спортивная, 1 в районе Коноплянки. Дети играли с огнём, в результате этого сгорело 70 квадратных метров деревянных строений. Проводится проверка по данному факту.



Как сказали сайту «КР» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 16, пожарным добавляется работа из-за тополиного пуха. За два дня огнеборцы семь раз выезжали на его возгорание. Общая площадь горения составила 232 квадратных метра.



Управление гражданской защиты просит жителей округа не проходить мимо детворы, поджигающей тополиный пух, пресекать подобные детские шалости, так как они могут привести к ожогам и уничтожению имущества и транспорта.

При обнаружении пожара необходимо немедленно звонить по телефонам: 112 или 101.