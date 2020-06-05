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В Кыштыме огонь уничтожил два с половиной гектара леса

Вчера, 18:08 Категория: Происшествия
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Фото из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

 

Возгорание было зафиксировано сегодня, 5 июня в Кыштымском участковом лесничестве в районе Нижнего Кыштыма. Площадь лесного пожара составила два с половиной гектара.


Всего с начала этого года на территории Кыштымского городского округа произошло 29 бытовых пожаров, четыре лесных и восемь ландшафтных. Огнём уничтожено 1088,5 квадратных метров построек и 8,73 гектаров леса.


Напомним, с 1 мая в Челябинской области действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса под запретом

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Теги: Кыштым лесной пожар

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