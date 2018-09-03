В Кыштыме участились возгорания в лесном массиве

Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: Происшествия

Во вторник, ближе к 12 часам ночи, кыштымские огнеборцы выезжали в лесной массив на автодороге Кыштым-Кузнецкое, в район «Самсонкиного гроба». Здесь горели порубочные остатки деревьев, сложенные в кучу.

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили сайту «КР» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы №16, на днях огонь уничтожил 1,3 гектара лесного массива по дороге в город Озёрск. Ещё дважды огнеборцы выезжали на тушение пожаров в лесах Карабаша.

Подобное количество лесных пожаров к концу сентября специалисты назвали нетипичным явлением.