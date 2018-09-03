В Кыштыме участились возгорания в лесном массиве Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: Происшествия 0 Во вторник, ближе к 12 часам ночи, кыштымские огнеборцы выезжали в лесной массив на автодороге Кыштым-Кузнецкое, в район «Самсонкиного гроба». Здесь горели порубочные остатки деревьев, сложенные в кучу. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщили сайту «КР» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы №16, на днях огонь уничтожил 1,3 гектара лесного массива по дороге в город Озёрск. Ещё дважды огнеборцы выезжали на тушение пожаров в лесах Карабаша. Подобное количество лесных пожаров к концу сентября специалисты назвали нетипичным явлением. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить