» » В Кыштыме участились возгорания в лесном массиве

В Кыштыме участились возгорания в лесном массиве

Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Во вторник, ближе к 12 часам ночи, кыштымские огнеборцы выезжали  в лесной массив на автодороге Кыштым-Кузнецкое, в район «Самсонкиного гроба». Здесь горели порубочные остатки деревьев, сложенные в кучу.

 

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Как сообщили сайту «КР»  в  отделе надзорной деятельности и профилактической работы №16, на днях огонь уничтожил 1,3 гектара лесного массива по дороге в город Озёрск. Ещё дважды огнеборцы выезжали на тушение пожаров в лесах Карабаша.

 

Подобное количество лесных пожаров к концу сентября специалисты назвали нетипичным явлением.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter