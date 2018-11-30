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В Кыштыме студент остался без крыши над головой

Автор: КР от Вчера, 10:38 Категория: Происшествия

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Пару часов назад огнеборцы 38-й и 117-й пожарных частей закончили тушить возгорание на улице 2-й Дачной. Около шести утра там загорелся деревянный дом.

 

– В это время в жилище находился только студент местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа, – сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38. – Он успел выбраться из дома. Медицинской помощи ему не потребовалось.

 

В результате пожара сгорело 20 квадратных метров крыши и 50 квадратных метров стен мансарды.

 

Сейчас на месте работают специалисты отдела надзорной деятельности по линии МЧС. По предварительной версии, причиной пожара стало перекаливание печи.


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