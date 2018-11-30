В Кыштыме студент остался без крыши над головой Автор: КР от Вчера, 10:38 Категория: Происшествия 0 Пару часов назад огнеборцы 38-й и 117-й пожарных частей закончили тушить возгорание на улице 2-й Дачной. Около шести утра там загорелся деревянный дом. – В это время в жилище находился только студент местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа, – сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38. – Он успел выбраться из дома. Медицинской помощи ему не потребовалось. В результате пожара сгорело 20 квадратных метров крыши и 50 квадратных метров стен мансарды. Сейчас на месте работают специалисты отдела надзорной деятельности по линии МЧС. По предварительной версии, причиной пожара стало перекаливание печи. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить