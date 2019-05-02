В Кыштыме за минувшие четыре дня произошло четыре лесных пожара

Автор: КР от Сегодня, 11:54 Категория: Общество

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Кыштымского городского округа произошло восемь возгораний в лесном массиве. Четыре из них – с 9 по 12 мая.

Огнём в эти дни уничтожено 6,3 гектара растительности. Все пожары произошли по вине человека.

Как сказал сайту «КР» первый заместитель главы округа, начальник управления гражданской защиты Пётр Мошкин, лесные пожары в эти четыре дня были ликвидированы вблизи детского оздоровительного лагеря «Волна», базы отдыха Бунчук и в районе Казгалов. За выходные было составлено четыре административных протокола за разжигание огня в лесу.

Как уже сообщалось на сайте «КР», во всех муниципалитетах Челябинской области с 1 мая введён особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса запрещён для всех, кроме тех, кто выполняет работы по охране, защите и воспроизводству леса.