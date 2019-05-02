В леса – ни шагу! В Кыштыме за майские праздники произошло четыре лесных пожара

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Общество

В последнюю неделю апреля на территории Кыштымского городского округа случился ещё один пожар. В общей сложности огнём было уничтожено почти пять гектаров леса. Причиной возгораний во всех пяти случаях является человеческий фактор.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер с 1 мая ввёл в регионе особый противопожарный режим. В муниципалитетах, в том числе и в Кыштымском, теперь действует полный запрет на посещение лесов.

Вчера ближе к полуночи Алексей Текслер ещё раз обратился к жителям Челябинской области на своей страничке в Instagram.

«Я объявил по всей области особый противопожарный режим. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Вы видите, что происходит у наших соседей в Курганской области. Воздержитесь от сжигания травы на участках и в полях», – говорится в его сообщении.

В Курганской области уже зарегистрированы 162 возгорания, в том числе 121 техногенный пожар и 41 лесной пожар на площади почти в полторы тысячи гектаров. Всего огнём в соседнем регионе уничтожены и повреждены 84 строения, из них 14 жилых домов, 12 нежилых, 17 хозпостроек и 41 садовый дом. Из-за лесных пожаров, которые перекинулись на частные домовладения, погибла одна женщина.

Сообщить о возгорании в лесном массиве кыштымцы могут по телефону 112. Кроме того, можно обратиться на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный, должен быть с местной сим-карты) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефону: 8-(351)-261-65-54.