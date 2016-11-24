В Кыштыме начался отсчёт лесным пожарам
Автор: КР от Сегодня, 08:40 Категория: Экология
В минувшие выходные противопожарной бригаде «Кыштымского леса» пришлось трижды выезжать на тушение лесных пожаров. Самый крупный произошёл в лесном массиве посёлка Тайгинки. Здесь огонь повредил три гектара лесных насаждений.
На площади более одного гектара низовой пожар прошёлся в лесополосе возле озера Тёмное. Тушить лесной пожар пришлось и в районе Нижнего Кыштыма.
Как сказал сайту «КР» руководитель Кыштымского лесничества Игорь Киселёв, во всех случаях ЧП произошли по вине людей. Сегодня он намерен обратиться к главе Людмиле Шеболаевой с предложением ввести на территории округа особый противопожарный режим и запретить разведение костров или использование мангалов в лесной зоне.
В прошлом году на территории Кыштымского городского округа было зарегистрировано 39 лесных пожаров. В общей сложности они повредили 78, 8 гектаров леса.
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