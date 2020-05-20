Ещё одна жительница Кыштыма «отоварилась» в фейковом интернет-магазине

Сегодня, 11:48 Категория: Происшествия

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На днях в дежурную часть полиции обратилась 60-летняя жительница нашего города, которая хотела обновить свой гардероб к дню рождения. Однако вместо женской одежды, за которую она заплатила семь тысяч рублей, ей выслали несколько детских вещей.

Очередная жертва интернет-мошенников обратилась за помощью в полицию вчера. Девятнадцатилетняя жительница Кыштыма на сайте интернет-магазина в социальной сети Инстаграм тоже заказала одежду. Оплату товара производила частями.

Однако после того, как девушка полностью оплатила заказ, сайт исчез с просторов интернета, а покупок она так и не дождалась. Ущерб составил 4800 рублей.

По данному факту полицейскими проводится проверка.

Полицейские предупреждают: не заказывайте товары на неизвестных и малоизвестных сайтах! Мошенники заманивают своих жертв низкими ценами и быстрыми сроками доставки.