Жительница Кыштыма нарвалась на мошенников на ютубе

Вчера, 11:24 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя жительница нашего города.

Она рассказала, что увидела на ютубе (это крупнейший видео-сайт в сети интернет) ролик о том, как получить возврат налога с покупок, совершаемых при помощи банковских карт. Создатели ролика обещали стопроцентный возврат налога за последние три года.

Женщине посчитали, что она может получить обратно аж 270 тысяч 120 рублей.

– Жительница города решила воспользоваться заманчивым предложением и вышла на связь с незнакомцами, – рассказывает пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Она неоднократно переводила им комиссионные и сообщила всю информацию о своей банковской карте. В результате женщина лишилась пяти с лишним тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.