Ещё двое жителей Кыштыма угодили в ловушку интернет-мошенников

Автор: КР от 9-11-2017, 12:47 Категория: Происшествия

Сегодня в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница нашего города.

Она разместила на сайте «Авито» объявление о продаже детской коляски за четыре тысячи рублей. Вчера в половине одиннадцатого вечера ей позвонила девушка и сказала, что хочет купить именно эту коляску, но пока не может приехать в Кыштым из другого города. Покупательница предложила перевести деньги на банковскую карту, чтобы коляску не продали кому-нибудь другому.

Жительница Кыштыма согласилась и назвала незнакомке номер своей карты. Однако вскоре лжепокупательница перезвонила и выведала дополнительную информацию, дающую доступ к чужим деньгам. После общения с незнакомкой с карты нашей землячки были списаны четыре тысячи рублей.

А в минувший понедельник в полицию обратился 24-летний житель нашего города. С его банковской карты пропали семь тысяч рублей. По словам молодого человека, до этого он не совершал по карте никаких покупок. Однако внимательно изучив список банковских операций через интернет, он обнаружил, что третьего ноября на сайте www.gearbest.com с помощью данных его карты была совершена покупка на 7022 рубля.

– Полиция регулярно мониторит сайты бесплатных объявлений, в том числе и «Авито», – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Я сама обзваниваю кыштымцев, пользующихся услугами таких сайтов. И хотя каждому рассказываю о способах мошенничества и чего ни в коем случае нельзя делать, продавая или покупая товары через интернет, люди всё равно позволяют себя обмануть.

Полиция в очередной раз призывает всех граждан быть бдительными. Ни в коем случае нельзя вносить незнакомым людям или компаниям предоплату за товар и сообщать посторонним лицам данные своих банковских карт. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые могут поступить на вашу электронную почту или на сотовый телефон.

По обоим фактам мошенничества проводится доследственная проверка.