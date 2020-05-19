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Жительница Кыштыма решила обновить свой гардероб, а в результате получила посылку с детскими вещами

Сегодня, 10:30 Категория: Происшествия
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Вчера в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя жительница нашего города.

 

По её словам, она нашла в интернете магазин одежды с очень низкими ценами. Так, например, одно из платьев здесь предлагали купить всего за 1200 рублей, тогда как на других сайтах эта же модель стоит в несколько раз дороже.

 

К своему дню рождения женщина решила обновить гардероб и заказала одежды на семь тысяч рублей. Покупку она оплатила полностью. При этом менеджер магазина заверил её, что если что-то из выбранных вещей не подойдёт, их можно будет без проблем вернуть обратно.

 

На днях покупательница получила посылку. Однако вместо выбранных ею моделей в посылке оказались детские вещи. Связаться с тем самым менеджером не удалось, а ссылка на интернет-магазин больше недоступна.

 

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не переводить деньги неизвестным людям или интернет-магазинам.

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Теги: Кыштым мошенничество полиция

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