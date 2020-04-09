Жительница Кыштыма осталась и без градусников, и без денег
Сегодня, 15:46 Категория: Происшествия
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Сегодня в дежурную часть полиции обратилась жительница нашего города 1966 года рождения.
Она сообщила, что на сайте авито в интернете заказала пять бесконтактных градусников для измерения температуры тела. Стоимость одного – три тысячи рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, от женщины потребовали полностью оплатить заказ и прислать продавцам фото чека. Не подозревая подвоха, наша землячка перевела на незнакомый счёт 15 тысяч рублей. Сразу после этого пропал и сам сайт, и связь с продавцом.
Полиция в очередной раз призывает быть бдительными и не оплачивать товар неизвестным.