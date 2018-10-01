В Кыштыме воры вынесли из гаража все ценные вещи Автор: КР от Вчера, 11:53 Категория: Происшествия 0 Кража совершена в ночь с четвёртого на пятое октября в гаражно-строительном кооперативе «Хозпостройки». Неизвестные взломали в одном из боксов навесной замок и похитили мопед, резиновую лодку, сварочный аппарат, газонокосилку и различные инструменты. – Ущерб составил почти 50 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02. Напомним, несколько аналогичных преступлений было совершено в гаражно-строительном кооперативе «Байкал». Ни одну кражу раскрыть не удалось. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить