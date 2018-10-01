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В Кыштыме воры вынесли из гаража все ценные вещи

Автор: КР от Вчера, 11:53 Категория: Происшествия

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Кража совершена в ночь с четвёртого на пятое октября в гаражно-строительном кооперативе «Хозпостройки». Неизвестные взломали в одном из боксов навесной замок и похитили мопед, резиновую лодку, сварочный аппарат, газонокосилку и различные инструменты.

 

– Ущерб составил почти 50 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража».

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

 

Напомним, несколько аналогичных преступлений было совершено в гаражно-строительном кооперативе «Байкал». Ни одну кражу раскрыть не удалось.


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