В Кыштыме воры уже второй раз обчищают один и тот же автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 11:10 Категория: Происшествия

Вчера в дежурную часть полиции обратилась 22-летняя жительница нашего города. В конце мая с её «шестёрки», не оборудованной сигнализацией и припаркованной возле филиала медицинского колледжа, неизвестные уже снимали аккумулятор «Медведь» стоимостью две тысячи рублей.

На днях злоумышленники вновь позарилась на эту же легковушку. На сей раз они похитили новый аккумулятор и магнитолу марки «Сони». Ущерб составил 7500 рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Все, кому что-либо известно о данном преступлении, могут сообщить информацию по круглосуточным телефонам полиции 4-46-61, 02.