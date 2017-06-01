В Кыштыме воры уже второй раз обчищают один и тот же автомобиль
Автор: КР от Сегодня, 11:10 Категория: Происшествия
Вчера в дежурную часть полиции обратилась 22-летняя жительница нашего города. В конце мая с её «шестёрки», не оборудованной сигнализацией и припаркованной возле филиала медицинского колледжа, неизвестные уже снимали аккумулятор «Медведь» стоимостью две тысячи рублей.
На днях злоумышленники вновь позарилась на эту же легковушку. На сей раз они похитили новый аккумулятор и магнитолу марки «Сони». Ущерб составил 7500 рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Все, кому что-либо известно о данном преступлении, могут сообщить информацию по круглосуточным телефонам полиции 4-46-61, 02.
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